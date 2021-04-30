Пандемия коронавируса не дает покоя казахстанцам и жителям других стран. Сегодня коронавирусом с момента его появления в нашей стране и по 28 апреля 2021 года включительно переболело 316 695 человек, вылечилось за это время 271 289 казахстанцев. Каково это – попасть в больницу с COVID-19, узнавал корреспондент zakon.kz.

В больнице были очень хорошие условия. Больница новая, чистая, комфортная, все условия там созданы. Приятно удивило, что для инвалидов предусмотрена необходимая инфраструктура, те же поручни в туалете и широкие проходы. Несмотря на то, что неделю назад в Алматы два дня шел весенний снег, на улице стояла достаточно прохладная погода, в здании больницы было тепло. В жаркие дни здесь регулировали уровень подачи отопления в батареях, чтобы в палатах было комфортно находиться. Впечатления от больницы только положительные, - рассказала нам Камила.

Девушка осталась довольна работой и профессионализмом медперсонала. По ее словам, врачи и медсестры внимательно относились к каждому пациенту, по нескольку раз за ночь заходили в палаты, проверяли, насколько пациенты себя хорошо чувствовали. В течение дня также заходили, спрашивали, нужно ли что-нибудь, постоянно приносили лекарства, измеряли температуру, уровень сатурации, давление.

Кормили 3 раза в день, на обед давали первое и второе, предлагали добавку. Каждые 3 часа мыли палаты, дезинфицировали поручни, подоконники. В отделении был холодильник, пациентам разрешали свои продукты складывать, была микроволновка и большой бойлер с кипятком. Все условия соблюдены, остались теплые впечатления, - поделилась девушка.

Безусловным лидером среди регионов Казахстана как по числу переболевших, так и по числу выздоровевших является город Алматы. Объясняется это просто – здесь проживает почти 2 млн человек, высокая плотность населения, что для распространения инфекции как нельзя лучше подходит. Конечно, власти и санитарные службы делают все от них зависящее, чтобы сдержать распространение инфекции, сознательные горожане носят маски и соблюдают гигиену и социальную дистанцию, но рост числа заболевших в мегаполисе не замедляется.

По официальным данным, только 28 апреля в Алматы зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 601 случай с симптомами и 94 без симптомов.

Выписано за сутки 382 пациентов, поступило 392 человек.

Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) на 28 апреля физически находится 3 732 человек (в том числе 116 детей), в ОРИТ всего 252 пациента. На ИВЛ – 36, на неинвазивной ИВЛ – 84, High flow занято 84 аппаратов. На домашнем лечении и карантине по состоянию на 28 апреля находится 5 484 пациент, из них 4 831 пациент с легкой и средней степенью тяжестью болезни, без симптомов 653 пациента.

Как бы в социальных сетях не ругали государство и врачей, лечение заболевших коронавирусом в стране сейчас более-менее налажено. Но в начале пандемии, конечно, отечественное здравоохранение столкнулось с рядом трудностей, в том числе нехваткой мест в существующих медицинских учреждениях. Благодаря оперативной совместной работе бизнеса и государства удалось довольно быстро увеличить количество койко-мест за счет строительства инфекционных госпиталей для лечения заболевших коронавирусом. Но не обошлось и без проблем.

Строительную компанию, взявшуюся за такую задачу – в кратчайшие сроки возвести с нуля новые больницы во всех областных центрах и городах республиканского значения, обвиняли во всем. В Сети говорили и об украденных миллионах, и об ужасных условиях в этих модульных госпиталях. Насколько правдивы эти утверждения, должны выяснять соответствующие госорганы, но факты говорят о том, что на данный момент эти госпитали спасли немало жизней, а лечат пациентов там в комфортных условиях.

Благодарных людей, чьи жизни спасли медики, в том числе в новых модульных больницах, очень много. Легко рассуждать, когда находишься вдали от эпицентра событий, но попав в затруднительное положение, человек начинает ценить и благодарить тех, кто ему помогает по-настоящему.