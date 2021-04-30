Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о миграции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает zakon.kz.

Документ позволяет обмениваться информацией о гражданстве, бороться с нелегальной миграцией.

Казахстан сможет получать личную информацию о гражданах, правительства двух стран будут обменивается опытом и окажут друг другу практическую помощь.

Также законом определен правовой статус граждан Казахстана и Кыргызстана. Данный закон направлен на обмен информацией, регулирования нелегальной миграции, борьбу с двойным гражданством.

Основной задачей закона является создание благоприятных условий для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции. Соглашением предусматриваются условия рассмотрения и исполнения запроса, а также отказа в его исполнении.

Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней с даты его поступления.