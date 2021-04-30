В Алматы машина "Службы спасения" провалилась в сухой фонтан

Машина "Службы спасения" в Алматы ушла под плитку, передает zakon.kz.

Фото появилось в соцсетях. В пресс-службе "Службы спасения" прокомментировали произошедшее.

30 апреля экипаж "Службы спасения 109" выехал по вызову для обрезки аварийных веток, которые могли упасть на балконы и карнизы дома, расположенного по проспекту Назарбаева, 124. При подъезде к месту служебная автомашина авто-гидравлический подъемник задним правым колесом обвалилась под гранитную плиту, которая летом использовалась как сухой фонтан, и держалась на пластмассовых стойках, - сообщили в ведомстве.

После случившегося машину вытащили, спасатели закончили работу по обрезке веток.

На место происшествия были вызывали сотрудников полиции и специалистов Управления зеленой экономики Алматы.