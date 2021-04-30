Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 1 мая

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на субботу, 1 мая, в трех городах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, в столице Казахстана 1 мая прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса, днем 13-15 тепла, - отметили в РГП "Казгидромет".

В Алматы будет облачно, прогнозируют сильный дождь и грозу.

Ветер северо-западный 2-7, при грозе 10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 15-17 тепла, - отметили синоптики.

Шымкент ожидает переменная облачность, погода без осадков.

Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла, - добавили эксперты.