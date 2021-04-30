Работники ж/д вокзала подрались в Нур-Султане

Два работника столичного железнодорожного вокзала устроили драку, сообщает zakon.kz.

По данным полиции на транспорте, дебоширами оказались 21 и 46-летние работники вокзала. Один из них является старшим по смене, а второй - охранником.

Сами задержанные пояснили, что все началось из-за словесного конфликта.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы по ч.1 ст.73-2 (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью) и по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - говорится в сообщении.

Решением суда дело было прекращено. Охранника оштрафовали.