Байден потерял маску в кармане

Президент США Джо Байден потратил около 30 секунд на поиски маски во время своего выступления в штате Джорджия, несмотря на то, что он был полностью вакцинирован против COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Он прибыл в штат, чтобы отметить свой 100-й день пребывания на посту президента и рассказать о программе инфраструктурного развития.

На кадрах видно, как глава Белого дома роется в папке, полной заметок. К нему на помощь пришла жена Джилл. Однако и она не смогла найти лицевую маску. К нему подбежал помощник, чтобы дать новую маску. Однако в этот момент Джо Байден смог найти свою в кармане брюк.

Стоит отметить, что Байден вакцинирован. Но Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему советуют носить маски.

Заминка президента США вызвала споры. Критики считают, что поведение Байдена бессмысленно и может подорвать веру в вакцины против коронавируса. Тем не менее, накануне глава Белого дома выразил поддержку обновленным рекомендациям ЦКЗ. В них говорится о том, что вакцинированным американцам больше не нужно носить маски, находясь на хорошо расположенных открытых площадках.