Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: Путин готов стать посредником

Президент России Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении кризисной ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие - конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал, - сказал он.

Песков отметил, что Россия обеспокоена этой ситуацией.

Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями, внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов, - подчеркнул Песков.

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Власти Кыргызстана заявляют, что таджикские военные в ходе столкновения применяли пулеметы и минометы.

Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации. По последним данным, с киргизской стороны 13 человек погибли и более 100 получили ранения, Душанбе сообщает о восьми погибших и 31 пострадавшем.