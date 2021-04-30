Аким Акмолинской области встретился с ровесниками Независимости

Сегодня в регионе с участием акима области Ермека Маржикпаева проведен ряд мероприятий, посвященный празднику единства народа Казахстана, передает управление внутренней политики.

Руководитель региона встретился с членами Ассамблеи народа Казахстана, в ходе которой поблагодарил их за весомый вклад в укрепление единства и согласия, развитие благотворительности и поддержку республиканской акции "30 добрых дел".

Не менее ярким мероприятиям стала встреча акима области в Доме дружбы Кокшетау с ровесниками Независимости, представителями молодежных клубов этнокультурных объединений.

В своем приветственном слове Ермек Маржикпаев, поздравляя участников, отметил немалый вклад молодежи в развитие страны.

Мы, будучи единым народом, за годы Независимости благодаря мудрой политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, вместе укрепили суверенитет, сохранили мир и согласие в нашей стране. Отмечаемый сегодня праздник единства народа Казахстана является тому подтверждением. Этот праздник по праву считается одним из значимых для нынешней молодежи и ровесников Независимости. Вы, как представители молодежи разных этносов, вносите свой вклад в укрепление дружбы, мира и согласия в обществе, - отметил аким области.

В ходе встречи от лица молодежи выступили руководитель таджикского этнокультурного центра "Санги-Кабуд", молодой депутат областного маслихата Умар Шоназаров, руководитель молодежного движения "Жанғыру жолы" при Акмолинской ассамблее Аслан Абуталибов, студент Кокшетауского музыкального колледжа имени Биржан Сала Юрий Кочетыгов и другие.

Я родился и вырос в Кокшетау. С малых лет мои родители отдали меня в казахский детский сад, а затем в казахскую школу. Сегодня я благодарен за это своим родителям. Ведь благодаря знанию государственного языка и казахской культуры, я смог познать для себя много интересного. Сейчас я свободно играю на домбре, - поделился Юрий Кочетыгов.

В завершении мероприятия участники посетили арбат на территории Дома дружбы, где организована выставка изделий Союза мастеров декоративно-прикладного искусства Акмолинской ассамблеи народа Казахстана и творческих работ местных художников.

Одним из красочных произведений искусства стала созданная акмолинскими мастерами карта Казахстана.