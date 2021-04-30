Добрыми делами отмечают День единства народа Казахстана в Карагандинской области

В Доме дружбы Караганды в преддверии Дня единства народа Казахстана состоялся круглый стол в режиме онлайн. На связь вышли этнообъединения из всей области.

Руководители и активисты национально-культурных центров поздравили земляков с праздником и рассказали о добрых делах.

В год 30-летнего юбилея независимости День единства народа Казахстана приобретает особое значение. Сейчас можем уверенно сказать, что за все эти годы нам удалось сохранить единство, мир и согласие в нашем обществе. Как отметил Елбасы, это прежде всего заслуга самих людей, которые научились жить, помогая друг другу, рядом, на одной земле. В трудные и радостные времена мы всегда были вместе. Мы вместе переживаем тяжелый период пандемии. Вклад каждого этнокультурного объединения, каждого из вас лично абсолютно бесценен. Это и есть наша общая жизнь, объединенная под единым шаныраком, – поздравил карагандинцев глава региона Женис Касымбек.

Аким области призвал усилить работу с молодежью, чтобы воспитывать у юного поколения толерантность, чувство взаимовыручки и сплоченности.

Экологические и благотворительные акции организовали к празднику этнокультурные объединения. К примеру, в Жезказгане приготовили огромный казан плова и раздали угощение многодетным и малоимущим семьям. В Осакаровском районе получили подарок воспитанники Пионерского детского дома.

В Балхаше члены немецкого центра "Возрождение" вместе с волонтерами привели в порядок набережную озера.

1 Мая, День единства народа Казахстана, – особенный праздник. Наша страна – это многонациональный дом, в котором мирно живут различные этносы и народности. В такой день важно проявить заботу о нашей прекрасной земле. Мы гордимся тем, что Балхаш входит в топ-10 туристических зон Казахстана, – отметила активист этнообъединения Ольга Потанина.

В Караганде экологическая акция прошла возле памятного знака "Благодарность казахскому народу от корейцев Карагандинской области".