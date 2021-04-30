Звезду культового сериала лишили премии из-за сексуальных домогательств

Британского актера Ноэля Кларка, звезду сериала "Доктор Кто", лишили присужденной ранее премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте киноакадемии.

В свете утверждений о серьезных проступках со стороны Ноэля Кларка, опубликованных в четверг вечером в газете The Guardian, BAFTA приняла решение приостановить его членство и временно аннулировать присуждение ему награды за вклад в развитие кинематографа. Это мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего оповещения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 20 женщин, работавших в разное время с Кларком, обвинили его в домогательствах и издевательствах, которые он якобы совершал по отношению к ним в период с 2004 по 2019 год. При этом в статье отмечалось, что BAFTA, вручившая 10 апреля актеру премию за вклад в развитие кино, была в курсе утверждений о его непристойном поведении в общении с коллегами.

Сам Ноэль Кларк отрицает свою вину.

Если кто-то из тех, с кем я когда-либо работал, чувствовал дискомфорт или проявление неуважения с моей стороны, то я приношу искренние извинения. Я категорически отрицаю любые сексуальные проступки и намерен защищаться от этих ложных обвинений. Ноэль Кларк

45-летний Кларк известен своими ролями в сериале "Доктор Кто", а также фильмах "Секс, наркотики и рок-н-ролл", "Я сражаюсь с великанами" и другими кинокартинами. В 2009 году Кларк получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда" за фильм "Шпана 2", где выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль.