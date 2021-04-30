Как будут работать прививочные пункты Алматы в выходные и праздники

Обнародован график работы прививочных пунктов и медицинских организаций УОЗ города Алматы в выходные и праздничные дни - 01, 02, 03 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

Прививочные пункты в поликлиниках, подведомственных УОЗ, работают с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Вне поликлиник - в ТРЦ, ТД, общественных местах с 10:00 до 20:00 ежедневно.

На рынках "Кенжехан", "Ожет", "Акбулак", "Жибек жолы" с 09:00 до 18:00 ежедневно.

ТРЦ "Бакорда", ТРЦ "Стройсити", рынок "Таусамалы" с 9:00 до 17:00 ежедневно.

Поликлиники работают без выходных с 8:00 до 18:00. Вызовы пациентов на дому обслуживаются Мобильными бригадами с 8:00 до 18:00. По 4 категории срочности вызовы обслуживаются в круглосуточном режиме. График работы МО на праздничные и выходные дни размещается на официальном сайте организации, а также, на видном месте в регистратуре.

Служба скорой медицинской помощи и стационары, подведомственные УОЗ города Алматы, работают без праздников и выходных в круглосуточном режиме.