В СКО разбили аллею межконфессионального согласия

30 молодых саженцев берез украсили территорию парка Первого Президента. В преддверии Дня единства народа Казахстана и в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны представители духовенства региона и заместитель акима области Гани Ныгыметов разбили аллею межконфессионального согласия, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области в настоящее время проживают представители более 100 этносов, насчитывается 11 конфессий. Разбивка аллеи - инициатива руководителей духовенства региона.

Заместитель акима области Гани Ныгыметов отметил, что она имеет глубокий символический смысл, - все вместе в преддверии Дня единства народа Казахстана участники данного мероприятия занимаются благородным делом ради будущих поколений.

29 сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы и Президента Касым-Жомарта Токаева прошла под тематикой "30 лет мира и согласия". Нашим главным приоритетом, и не только государства, но и каждого гражданина, должно быть сохранение согласия в нашем обществе. А когда будет согласие и мир в нашем едином доме, будет и процветание. Мы должны это беречь, - подчеркнул Гани Ныгыметов.

По словам участников мероприятия, Казахстан сохранил гражданское, межэтническое и межконфессиональное согласие и является примером для других государств. Как отметил епископ Петропавловской и Булаевской епархии Владимир, 2021 год для всех казахстанцев особо значим - 30 лет назад молодая республика обрела независимость.

30 лет назад Елбасы принял мудрое решение и мы, представители десятков национальностей и десятков конфессий, живущих в нашей стране, ощущаем на себе и в своих делах 30 лет созидания. За все 30 лет в нашей области не было ни одного противостояния между представителями и традиционных, и прочих религиозных объединений. 30 лет, находясь под гостеприимным шаныраком, мы все молимся о нашем Отечестве, о нашем Президенте, о властях, воинстве и обо всех людях, живущих на нашей земле, - отметил епископ. Владыка подчеркнул, что 30 деревьев, которые высаживаются на аллее межконфессионального согласия, спустя 20 лет вырастут и станут березовой рощей в память о важном и значимом историческом событии - 30-летии Независимости Казахстана.

Елена Мертюкова