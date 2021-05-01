Илон Маск потерял почти четыре миллиарда долларов за день

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за прошедшие сутки потерял почти четыре миллиарда долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом следует из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Согласно данным BBI, состояние Маска уменьшилось на 3,95 миллиарда долларов — до 175 миллиардов. Тем не менее, глава Tesla сохраняет второе место среди богатейших людей мира.

На первой строчке остается владелец Amazon Джефф Безос. Его капитал превысил 202 миллиарда долларов.

На третьей строчке остается президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с капиталом 155 миллиардов долларов. В отличие от Маска, его состояние за последние сутки увеличилось на 4 миллиарда долларов.