Алматы играет ключевую роль в укреплении межэтнических отношений в стране - Сагинтаев

1 мая 2021, 09:20
Фото: 24kz

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил граждан страны с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальной instagram-странице акима.

Поздравляю горожан с Днем единства народа Казахстана! Мы проходим через сложные испытания пандемией. Мы понимаем, насколько важны сплоченность, взаимная поддержка для сохранения здоровья наших близких и нормализации жизни мегаполиса.

В основе нашего единства — межкультурное взаимодействие представителей различных этносов. В Алматы функционируют центральные офисы 19 республиканских и 37 городских этнокультурных объединений, которые занимаются вопросами развития национальных культур, традиций, языков, образования.

Алматы, как город тысячи красок, играет ключевую роль в формировании и укреплении межэтнических отношений в стране. Благодаря взаимопониманию мы достигнем поставленных целей. Давайте беречь друг друга и ценить то, что имеем. Вместе мы справимся с вызовами времени и станем сильнее!

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Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)


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