В Казахстане вновь увеличилась суточная смертность от коронавируса

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 1 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 1 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 510 человек (42019 КВИ+ и 491 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 843 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 677 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 769 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 184 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 125 пациентов.

За сутки 31 казахстанец скончался от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3699 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 29 апреля 2021 года зарегистрировано 98 новых случаев заболевания, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 52 942, случаев с летальным исходом - 801, всего выздоровели – 51 650 человек.