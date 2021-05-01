В Акмолинской области подведены итоги чемпионата "Worldskills"

В регионе завершился VI региональный чемпионат "WorldSkills Aqmola 2021", сообщает zakon.kz.

В этом году в чемпионате профессионального мастерства приняло участие более 280 конкурсантов по 57 компетенциям, передает управление внутренней политики.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров регионального чемпионата прошло во дворце "Болашак сарайы".

В своей приветственной речи аким области Ермек Маржикпаев, подчеркнул высокие достижения представителей молодежи в конкурсах профессионального мастерства.

Молодежь Акмолинской области с 2015 года принимает активное участие в развитии движения WorldSkills Kazakhstan. Ежегодно наша команда входит в тройку лидеров в командном зачете по итогам Национального чемпионата. Сегодня в этом зале присутствуют молодые люди, которые я уверен, внесут свой вклад в дальнейшее развитие экономики и процветание нашей страны. Желаю всем быть всегда смелыми и ответственными, достигать поставленных целей, - отметил Ермек Маржикпаев.

Победители и призеры чемпионата профессионального мастерства награждены кубками, медалями и денежными сертификатами из рук акима области. Своими впечатлениями от участия в конкурсе поделился студент агротехнического колледжа села Красный Яр, победитель по компетенции "Обслуживание дизельных двигателей" Али Дондыхан.

Очень рад, что принял участие в чемпионате "Worldskills". Проведение таких мероприятий дает возможность проявить свои профессиональные способности, обменяться опытом, умениями и навыками, прибрести новые знания. Хочу, чтобы конкурсы такого уровня проводились в нашей стране чаще, - рассказал Али.

К слову, география участников регионального чемпионата "Worldskills" ежегодно расширяется. В этом году помимо студентов 30 колледжей области в мероприятии приняли участие студенты колледжей Костанайской и Северо-Казахстанской областей.