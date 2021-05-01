Боле 1 млн 293 тысяч казахстанцев получили вакцину от COVID-19

По данным Минздрава РК, за последние сутки было вакцинировано против КВИ 109 тысяч казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Министерством здравоохранения обеспечен максимальный доступ к вакцинации. Для массовой иммунизации населения открыты 1400 пунктов вакцинации, во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены к проведению кампании по вакцинации.

На конец апреля обеспечен доступ к вакцинации для 2,3 млн. казахстанцев.

Первую дозу вакцины против COVID-19 на добровольной основе получили 1293 379 человек и 266457 человек вторую дозу вакцины. Согласно мирового рейтинга из 177 стран Казахстан на 30 апреля по абсолютному количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции находится на 51 месте.

Следует отметить, что темп вакцинации зависит от осознанного подхода самих граждан, от их правильного выбора в пользу здоровья своих близких и всеобщего иммунитета.

При этом вакцинация осуществляется на добровольной основе, и у жителей страны есть выбор из трех видов вакцин (SputnikV, QazVac и HayatVax).

Суточный темп вакцинации по республике на 30 апреля 2021 года вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года.

Сохранение данных темпов активности населения позволит обеспечить охват вакцинацией порядка 2 млн. населения страны ежемесячно.

Применяемые в Казахстане вакцины прошли проверку на безопасность и эффективность, поэтому являются доказанным средством против заражения коронавирусной инфекцией. Важно помнить, что на сегодня только вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.