Вопрос стабильности цен на социально значимые продтовары в Алматы - на особом контроле

Вопрос обеспечения стабильности цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы - на особом контроле, сообщает zakon.kz.

Для обеспечения продовольственной безопасности города, а также недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары акиматом Алматы принимается ряд комплексных и оперативных мер. Так, выданы льготные займы крупным торговым сетям "Магнум" (5,9 млрд. тг) и "Тоймарт" (404 млн. тг) для закупа и реализации по фиксированным, сниженным ценам 19 наименований СЗПТ. В настоящее время пролонгирован договор с торговой сетью "Тоймарт" до ноября 2021 года.





Кроме того, путем выдачи "оборотных" займов зафиксированы отпускные цены крупных товаропроизводителей. Выданы займы ТОО "ХБК "Аксай" (1 млрд. тг) для поставок хлеба, ТОО "Асыл Meat" (42 млн. тг) и ТОО "Union Products" (250 млн. тг) для поставок говядины (грудино-лопаточная часть) в магазины В, С класса. Дополнительно прорабатывается выдача оборотных займов другим товаропроизводителям.

В семи основных продовольственных рынках города (Зеленый базар, Жана Акбулак (оптовка), Сары-Арка, Тастак, Таусамалы, Алматы-1, Ярмарка Турксиб) открыты "Социальные лавки", где реализуются 10 наименований СЗПТ (картофель, морковь, лук, капуста сахар, гречка, масло подсолнечное, рис, рожки, мука). Цены фиксированы ниже среднерыночных, что создает конкурентную среду среди торгующих. Данный механизм показал свою эффективность, в связи с чем работа данных точек продаж продлена до 30 августа 2021 года.

В торговых сетях Магнум и Small ведется реализация подсолнечного масла "Жайлау" в объеме 100 000 литров по фиксированной цене 385 тг/л, что ниже цен департамента статистики на 43,6% (684 тг/л).





В период межсезонья 2020-2021 гг. (с ноября 2020г. по май 2021г.) было реализовано более 14 тыс. тонн овощей (картофель, морковь, лук, капуста) в торговой сети "Магнум". Благодаря реализации данной закладки по ценам ниже среднерыночных удалось стабилизировать цены на данный овощной ряд в целом по городу. На фоне положительных результатов, на 2,5 млрд. тенге заключен договор "форвардного" закупа с увеличением объема до 22 тыс. тонн овощей на межсезонье 2021-2022 гг. (с сентября 2021г. по апрель 2022г.) для обеспечения овощей "Магнум" и других торговых сетей.

Установлена предельная цена на яйца первой категории

(487 тг/десяток) до 30 июня текущего года. Ранее (до 1 марта т.г.) действовали предельные цены на гречневую крупу (361 тг/кг) и сахар (254 тг/кг

до 30 марта т.г.) что позволило стабилизировать цены в течение 90 дней по каждой позиции.

Вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы находится на особом контроле. Продолжается ежедневный мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары на основных рынках, торговых сетях, супермаркетах города.