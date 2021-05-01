Митрополит Александр поздравил казахстанцев с Пасхой

Глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с наступающим праздником Светлого Христова Воскресенья, сообщает zakon.kz.

Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торжеством из торжеств – Воскресением Христовым, Пасхой Божией спасительной!

По древней, идущей от апостолов традиции, восклицаю всерадостный гимн жизни – Христос воскресе! Христос тірілді!

Пасха – один из любимых праздников в нашей стране, где в мире и согласии проживают представители разных народов, культур и конфессий. Казахстанцы дорожат своим богатым историческим наследием, бережно сохраняют духовные основы, стремятся передать традиционные нравственные ценности подрастающим поколениям.

Без живой веры в Бога, без следования Его вечным заповедям невозможно представить себе полноценную человеческую жизнь, невозможно построить крепкое в материальном и духовном отношении общество. Об этом напоминает нам сегодняшний светлый праздник Пасхи.

Господь указывает и открывает каждому верный путь к вечности, в Царство Небесное, и этот путь пролегает через заботу о ближнем. Призываю всех в пасхальные дни согреть любовью тех, кто рядом с нами, и проявить заботу даже о малознакомых или вовсе незнакомых людях, нуждающихся в нашей помощи. Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом, дабы не только на словах, но и на личном опыте мы смогли стать свидетелями Воскресения Христова.

С праздником Пасхи сердечно всех вас поздравляю. Желаю всем нам мира, благополучия, крепкого здоровья и процветания.

Христос воскресе – Воистину воскресе!

Христос тірілді – Шынымен тірілді! - говорится в поздравлении.