В Бишкеке митингующие требуют выдать им оружие

1 мая 2021, 18:14
Фото: kg.akipress.org

В Бишкеке проходит митинг по ситуации на кыргызско-таджикской границе, передает zakon.kz.

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По данным vesti.kg, митингующие собрались перед Домом правительства и требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

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Как заявили в секретариате Совета безопасности, данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями.

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Вместе с этим продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана. пресс-служба президента Кыргызстана

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