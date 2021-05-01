Можно ли вылечить рак на четвертой стадии, рассказал врач

Онколог Михаил Мяснянкин объяснил, можно ли вылечить рак на четвертой стадии, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Развитие онкологической науки и персонализированный подход к лечению, как отметил онколог, в корне изменили возможности современной медицины.

В настоящий момент не существует понятия "обреченный пациент с запущенной четвертой стадией". Ведь онкологическая наука сейчас учитывает и биологию опухоли, и ее молекулярно-генетические особенности, что дает шанс лечения пациента даже с достаточно распространенным процессом по всему организму. Михаил Мяснянкин

По его словам, для успешного лечения заболевания необходимо обращаться к врачу и проходить полную диагностику всего организма.

Как отметил врач, только при таком поведении пациента возможно его избавление от недуга.