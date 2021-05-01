18 случаев подтопления зафиксировали в Алматы после дождя

Угрозы подтоплений в городе нет. Об этом заявили в акимате Алматы, сообщает zakon.kz.
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В результате обильных осадков в городе было зафиксировано 18 случаев подтопления. Все они были оперативно ликвидированы силами ДЧС совместно с районными акиматами и коммунальными службами города, которые работали в усиленном режиме. пресс-служба акимата Алматы
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В ведомстве также сообщили, что в локальных местах, в том числе мкр. Баганашыл, ведется откачка скопившейся воды.
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Всего в работе было задействовано 86 человек, 20 единиц техники, одна передвижная насосная станция, девять мотопомп.
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