Коллектив театра имени Наталии Сац поздравил казахстанцев с Днем единства

Коллектив и труппа легендарного многонационального театра имени Наталии Сац поздравляют казахстанцев с праздником весны и дружбы – Днем единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.

Первомай всегда был любимым и особенным праздником в народе, но в годы Независимости Казахстана этот день обрел новое значение, заиграл свежими красками. В нашем сплоченном многонациональном, многоконфессиональном Казахстане этот день стал олицетворять единство, дружбу, взаимоуважение, толерантное отношение друг к другу представителей всех национальностей, составляющих единую казахстанскую нацию – Мәңгілік Ел – нацию вечного единого будущего.

Как отметил Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев во время выступления на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, "Весь прошлый ХХ век на территории Казахстана шел сложный процесс формирования многоэтничного народа… Они все сегодня смогли стать казахстанцами. Мы сумели объединить всех в единый, сплоченный народ. Сегодня это наше главное преимущество. В этом наша сила. Эти страницы истории надо всегда помнить…"

Наша республика на постсоветском пространстве сумела избежать межнациональных конфликтов благодаря мудрой политике Лидера нации и дружелюбию, взаимопониманию, единству всех казахстанцев, их трезвому, рациональному взгляду на жизнь. Нам нечего делить, у всех у нас общее прошлое, общая судьба. Наши деды и прадеды бок о бок воевали на фронтах Великой Отечественной войны, наши старшие поколения поднимали Целину, строили города, космодром "Байконур", с которого 60 лет назад человек впервые полетел в космос, трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. Мы продолжаем работать вместе, развивать страну, живя в дружбе и согласии.

Казахстан среди стран Центральной Азии лидирует по количеству межнациональных, межрасовых браков, в которых рождаются красивые умные дети – будущее нашей страны. У каждого из нас найдется немало друзей разных национальностей, и наше общение делает нас духовно богаче, более милосердными и сострадательными, поднимает наш культурный уровень, расширяет эрудицию и кругозор.

Как говорится в известной басне Льва Толстого про прутики в связке, "если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться, да все врозь ‒ вас всякий легко погубит". Поэтому сила нашего народа – в единстве.

Дорогие друзья!

Мы искренне поздравляем вас с этим замечательным праздником – Днем единства народа Казахстана! Берегите друг друга, живите в любви и согласии, дружбе и взаимопонимании, и тогда никакие трудности нам не будут страшны, мы все преодолеем вместе, мы построим счастливую, развитую, сильную страну.

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, достойной, радостной и долгой жизни, успехов во всех начинаниях, а нашему общему дому – Республике Казахстан ‒ мира, добра и процветания!

С любовью и уважением, Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац, - говорится в поздравлении.