Сильный ветер раскрутил самолет в аэропорту Китая

1 мая 2021, 21:09
Фото: скриншот

В аэропорту Китая сильный ветер раскрутил самолет, стоящий на взлетно-посадочной полосе, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в аэропорту округа Наньтун. Самолет принадлежит китайской авиакомпании Donghai Airlines.

Как пишет местное издание Red Star, никто не пострадал.

Лайнер, как сообщили представители перевозчика, был полностью исправен.

Представители перевозчика сообщили, что лайнер был полностью исправен.

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