Необычную сделку предложили попрошайкам в Швейцарии

1 мая 2021, 22:25
Фото: pixabay.com

Необычный способ избавиться от попрошаек нашли в Швейцарии, но он не понравится странам Европейского союза, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, попрошайкам швейцарского Базеля власти предложили поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну они получат билет до любого европейского города.

Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию - по крайней мере, в течение установленного отрезка времени. представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза

За нарушение соглашения, как пишет Basler Zeitung, попрошайкам будет грозить депортация.


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