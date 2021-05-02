Названы продукты, способные вызвать тромбоз и инсульт

Красное мясо, сыр и яйца в большом количестве могут вызвать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайф.

Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий, — объяснил медик.

Повреждения эндотелия, отметил Карасев, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта.

Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.