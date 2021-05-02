В Северной Корее заявили, что США пожалеют из-за критики страны

МИД КНДР заявил, что США не имеют права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека, и в Вашингтоне "обязательно пожалеют", что "вели себя легкомысленно", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В нем говорится, что 28 апреля представитель госдепа США назвал противоэпидемические меры в Северной Корее нарушением прав человека.

МИД КНДР резко осуждает и рассматривает эту провокацию США как открытое нарушение нашего государственного суверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики против КНДР, направленной на очернение нашего государства, - приводятся в сообщении слова неназванного представителя МИД КНДР.

"США, которые прибегают к небывалой в истории злобной враждебной политике и принуждают наш народ к неисчислимым бедствиям и страданиям, не имеют права рассуждать о правах человека", - добавляется в заявлении.

По словам представителя, упоминаемые США нарушения прав человека в Северной Корее - не что иное, как "политическая интрига", выдуманная для уничтожения идей и строя КНДР, и эти заявления "оскорбляют высшее достоинство" страны. КНДР заявила, что рассматривает это как отчетливый сигнал подготовки к "тотальному противоборству" США с Северной Кореей, и пообещала "самым жестоким образом" ответить на эти "нападки".