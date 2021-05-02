Сагинтаев обратился к алматинцам

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил православных горожан с праздником Пасхи, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальной странице в twitter.

Поздравляю православных горожан со светлым праздником Пасхи! Сила духа, терпение и милосердие — качества, которые воспитывает в человеке религия, — помогают переживать сложные периоды и с надеждой смотреть вперед. Пусть молитвы будут услышаны, а сердца наполнятся радостью!