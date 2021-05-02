Власти Швейцарии покупают бездомным билеты в другие страны за обещание не возвращаться

Власти швейцарского города Базель предложило попрошайкам поучаствовать в необычной сделке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как пишет издание Basler Zeitung, бездомным пообещали билет до любого европейского города, если они дадут обещание не возвращаться обратно.

Подкрепить гарантию бездомные должны, как предполагается, в письменном виде.

Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, — следует из заявления представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.

В том случае, если бездомные нарушат условия, вернувшись раньше, их могут депортировать из Швейцарии.

Подобная сделка с попрошайками является оригинальной, однако инициатива Швейцарии может не найти поддержки со стороны Евросоюза, отмечают в СМИ.