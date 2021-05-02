Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу

2 мая 2021, 11:26
Фото: 24kz

2 мая Алматинская область вошла в "красную" зону по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Также город Шымкент вышел из "красной" зоны по коронавирусу.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.


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