Алматинская область вошла в "красную" зону по коронавирусу

2 мая Алматинская область вошла в "красную" зону по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Также город Шымкент вышел из "красной" зоны по коронавирусу.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: город Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

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В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.