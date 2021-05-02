Астрологи назвали самые невезучие знаки зодиака

Кирпич на голову и любимые грабли - об особенном невезении среди знаков зодиака рассказали астрологи, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По их словам, все дело в звездах, которые влияют на судьбу человека.

Рак

Вселенная всегда пытается наготовить представителям этого знака счастья, но Раки умело уворачивается и от престижной работы, и от принцев/принцесс и от прочего добра. В связи с этим звезды периодически подкидывают им побольше проблем.

Козерог

Представители этого знака зодиака притягивают к себе неприятности самым удивительным способом (как в лице определенных представителей человечества, так и событий). Вдобавок, по словам астрологов, на представителей этого знака периодически нападают стресс, депрессия, интриги, безденежье и прочие проблемы.

Дева

Девы всегда стремятся достигнуть идеала в чем бы то ни было. Как отмечают астрологи, как раз от этого неприятностей становится только больше.

Телец

По словам астрологов, представители данного знака являются как раз тем самым старшим ребенком, который должен нести ответственность не только за себя и младших братьев, но и за соседских отпрысков. В связи с этим, как бы Тельцы не старались вести себя идеально, зарабатывать миллионы, раздавать их бедным и спасать маленьких котят, для Вселенной этого все равно будет недостаточно. Как отмечают астрологи, такая уж у представителей этих знаков судьба, остается только смириться.

Рыбы

Рыбы просто обожают повторять глупые поступки, чтобы убедиться, что так точно было нельзя. В результате грабли, проблемы и расставания бьют их в очередной раз по лбу. Еще один корень зла – самокопание. Хотя со временем они выроют в себе глубокую яму, легче от этого не становится.