Православные Восточного Казахстана встретили праздник светлой Пасхи

Восточноказахстанцы встретили самый почитаемый для христиан день, проведя традиционные богослужения, сообщает zakon.kz.

Длится Пасха не один день, а 40: настолько значительное это событие - Воскресение Христа, Его победа над смертью. Окончание ее празднования в этом году приходится на 9 июня. То есть до этого времени верующие будут здороваться друг с другом словами пасхального приветствия: "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!".

В ночь с 1 на 2 мая 2021 года в кафедральном соборном храме апостола Андрея Первозванного в Усть-Каменогорске Преосвященнейший епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий совершил Пасхальные богослужения - полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

В завершение Богослужения Владыка епископ освятил пасхальную трапезу: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи.

Этот светлый праздник олицетворяет самые высокие духовные ценности, объединяет миллионы людей, наполняет сердца любовью и радостью, вдохновляет к совершению добрых дел, состраданию и милосердию… Желаю всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, добра и счастья! Мира и процветания вашим семьям! - поздравил верующих с праздником аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Глава региона также призвал жителей области, в связи с распространением коронавирусной инфекции, встретить праздник дома, в кругу близких и родных.