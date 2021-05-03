Автора Гарри Поттера "выгнали" с фестиваля из-за высказываний о трансгендерах

Организаторы книжного фестиваля Booktown в Новой Зеландии решили не включать в программу мероприятия викторину по серии книг о Гарри Поттере. Причиной этому — недавние высказывания писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, организаторы сообщили, что приняли решение об отмене событий, посвященных волшебной вселенной, после консультации с представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы не обидеть никого из гостей.

Существовал риск, что будет причинена боль некоторым членам сообщества.... Цель фестиваля Booktown - инклюзивность и гостеприимство для всех. председатель правления Booktown Питер Биггс

Позицию устроителей фестиваля поддержали в благотворительной организации Inside Out, которая помогает представителям ЛГБТ-сообщества.

Я думаю, что это сильное решение, которое показывает, что они действительно пытаются быть инклюзивным сообществом и поддерживать трансгендерных молодых людей. Табби Бесли из Inside Out

По ее мнению, Джоан Роулинг четко дала понять, что не поддерживает трансгендерных людей, и это принесло много вреда.

Однако феминистка и лесбиянка Дженни Уайт раскритиковала исключение викторины по Гарри Поттеру и усомнилась в том, что Роулинг является трансфобом.

На мой взгляд, есть вероятность, что организаторы решили извлечь выгоду из "культуры отмены" - явления, получившегося сейчас небывалую популярность. На фестиваль продают билеты на дискуссию, посвященную "культуре отмены". Безусловно, в этом и заключается ирония, - предположила активистка.

Это уже не первый случай, когда Джоан Роулинг оказывается под ударом из-за своих высказываний. В прошлом году писательницу дважды обвиняли в трансфобии. Сначала она заявила, что половая принадлежность - это неотъемлемая часть человеческой природы. Критику поддержали и молодые артисты, в том числе сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере - Дэниел Рэдклифф Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Новая волна обвинений началась после выхода ее новой книги, где главный герой совершает злодеяния, переодевшись в женскую одежду.