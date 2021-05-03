Нерадивых подрядчиков внесем в черный список - Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда посетил гидротехнические сооружения по вододелению рек М. Алматинка и Есентай, сообщает zakon.kz.

Чтобы оперативно получать информацию об уровне воды в реках, аким поручил провести модернизацию и цифровизацию объекта.

От этого зависит селевая безопасность горожан. Ниже по течению реке Есентай ведем масштабную работу по благоустройству и созданию уникальной пешеходной зоны. Работы осложняются бурным течением, поэтому поручил использовать наиболее прочные строительные материалы. Бакытжан Сагинтаев

Также аким ознакомился с ходом благоустройства Терренкура. Жители обратили внимание на перекладку асфальтового покрытия — подрядчик это делает за свой счет по замечаниям администрации города.

Эта променадная зона должна стать образцовой для всех подобных пешеходных пространств. Подверг критике работу по благоустройству парка "Дружба" на улице Тимирязева. Указал на недостатки при ремонте одноименного сквера. Нерадивых подрядчиков внесем в черный список. Городу нужны добросовестные исполнители работ по благоустройству, от этого зависит настроение горожан. Бакытжан Сагинтаев

В зоне особого внимания у акимата скверы у знаковых зданий — Дворца школьников, драмтеатра им. М. Ауэзова, у музея им. А. Кастеева, которые не ремонтировались более 10 лет. Запустение и безжизненность этих мест никого не оставляют равнодушными. Поэтому администрация города пристально рассматривает и вносит коррективы в проекты их модернизации.

Каждое мнение горожан важно. Наша задача не просто оживить, но и сделать комфортными эти общественные пространства, не нарушая сложившийся архитектурно-пространственный баланс и исторически сложившийся образ жемчужин города. Бакытжан Сагинтаев