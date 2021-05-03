Огонь с травы перекинулся на здания – пожар уничтожил 7 домов в СКО

Пожар произошел 2 мая в Кызылжарском районе, в селе Желяково, сообщает zakon.kz.

Информация о возгорании поступила на 101 в 13:24. Загорелся травостой на площади 0,75 га. Затем огонь перебросился на жилые и нежилые постройки.

Первые пожарные подразделения прибыли на место пожара через 28 мин. Необходимо отметить, что расстояние до ближайшего пожарного подразделения 30 км, до райцентра аула Бесколь - 91км.

К моменту прибытия огнеборцев огонь тушили силы и средства местных исполнительных органов. Всего на ликвидации пожара, осложненного порывами штормового ветра, было задействовано 15 единиц техники и 50 человек личного состава (силы МИО и трех пожарных подразделений службы пожаротушения).

В результате пожара огнем уничтожены три жилых дома на площади 224 м.кв., бесхозные строения на площади 225 кв.м., хозяйственные постройки на площади 501 м.кв. Общая площадь пожара 950 м.кв. Спасены от огня дома, хозпостройки и имущество селян (всего в селе находится 51 дом, проживает свыше 130 жителей).пресс-служба ДЧС СКО

Пожар был локализован в 18:15 и ликвидирован в 20:25. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Группа по связям с общественностью ДЧС СКО.