Райан Рейнольдс оценил Дзюбу, вышедшего на награждение в костюме Дэдпула

Нападающий Зенита Артем Дзюба вышел на церемонию награждения золотыми медалями за победу в чемпионате России в костюме Дэдпула, сообщает zakon.kz.

"Собственной персоной", — написала пресс-служба "Зенита" в "Твиттере" под фотографией Дзюбы, добавив смеющийся эмодзи.

Сначала Дзюба вышел в маске, обнявшись с игроками, гендиректором "Зенита" Александром Медведевым и поздравив главного тренера Сергея Семака, а затем вышел на сцену для награждения медалями с сыном и получил поздравления от президента РФС Александра Дюкова. Снял маску Артем уже перед вручением чемпионского кубка. А золотую медаль отдал младшему сыну.

Это Дэдпул. Он умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить. Артем Дзюба

Эта история получила неожиданное продолжение - актер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул", оценил празднование Артемом Дзюбой победы в чемпионате России. Звезда в Twitter лайкнул фото пресс-службы "Зенита", на котором Дзюба в костюме Дэдпула вышел на награждение золотыми медалями.

Разгром "Локомотива" со счетом 6:1 позволил "Зениту" в третий раз подряд и в седьмой раз в общей сложности стать чемпионами России. Чемпионат России сезона-2020/2021 "Зенит" выиграл досрочно.