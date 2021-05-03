Асфальт провалился в Нур-Султане

В Нур-Султане возле строящейся мечети провалился асфальт, сообщает zakon.kz.

Видео разместили в Instagram-паблике eto_astana_detka.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана | Нур-Султан (@eto_astana_detka)

По адресу: ул. Мангилик ел, 82 произошел частичный обвал плиты перекрытия водопроводного колодца по причине установки подрядчиком некачественного материала. ГКП "Астана су арнасы"

Как сообщили в компании, 2 мая аварийная бригада демонтировала бетонную плиту перекрытия водопроводного колодца, также установила и забетонировала чугунный люк.

По данному адресу ремонтно-строительная бригада будет производить укладку асфальта. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в ГКП.