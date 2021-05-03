Казахстанский бизнесмен назначен советником президента Кыргызстана

Казахстанский бизнесмен, экс-президент АО "Алюминий Казахстана" Алмаз Ибрагимов назначен советником президента Кыргызстана Садыра Жапарова на общественных началах, сообщает zakon.kz.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ибрагимов Алмаз Турдуметович назначен советником президента Кыргызской Республики на общественных началах. пресс-служба президента КР

Алмаз Ибрагимов – уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.

За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами "Курмет" и "Отан", также он обладатель ордена "Барыс" 1 и 3 степеней и знака "Енбек данкы" трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

До назначения в АО "Алюминий Казахстана" Алмаз Ибрагимов работал главным инженером в колхозе "Первое мая" в Кыргызстане.

В 1995-2001 годы он занимал должность первого вице-президента, генерального директора АО "Павлодарский алюминиевый завод";

В 2001-01.2015 годы был президентом АО "Алюминий Казахстана";

В 06.2005-2015 - президентом АО "Казахстанский электролизный завод" в Павлодаре.