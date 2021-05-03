Пашиняна не избрали премьером Армении

Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Если парламент Армении два раза не изберет премьер-министра, то законодательный орган будет распущен и президент назначит внеочередные выборы. Ранее Пашинян сообщал, что они состоятся 20 июня.

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По данным Aysor, за назначение Пашиняна главой правительства проголосовал один человек, против - три, 75 парламентариев воздержались.

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Отмечается, что правящая фракция "Мой шаг" не стала голосовать, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, фракция "Просвещенная Армения" проголосовала против.