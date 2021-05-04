"Военное вторжение". Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана

3 мая Генеральная прокуратура Кыргызстана распространила заявление, в котором действия таджикской стороны расценила как военную агрессию, передает zakon.kz.

Как сообщает 24.kg, по данным Генпрокуратуры КР, 29 апреля начиная с 04:40 в Баткенской области бандитские формирования и регулярные войска Таджикистана вероломно атаковали границы Кыргызской Республики.

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В ведомстве уточнили, что применялись автоматическое оружие, минометы, боевые вертолеты, тяжелая бронетехника, артиллерийские расчеты и другие виды вооружения в отношении мирного населения Кыргызстана в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года. А также в нарушении Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств участников СНГ от 1994 и Договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.

Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования. Генеральная прокуратура КР

Указанные вооруженные формирования, как подчеркивается в релизе ГП КР, целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызстана.

В связи с чем с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями Республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана. При этом в целях сокрытия своих преступных действий также совершены массовые поджоги жилых домов и иных разграбленных объектов инфраструктуры. В результате чего гражданам и государству причинен колоссальный материальный ущерб, - следует из заявления ведомства.

Далее, как отмечается в сообщении Генпрокуратуры Кыргызстана, в первые часы вооруженного нападения с применением минометного огня и другого армейского вооружения на участке "Головной" Баткенского района погибли 24 мирных гражданина, которые находились в этом месте.

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С целью недопущения захвата территории Кыргызской Республики и предотвращения убийства мирного населения, вооруженными силами Кыргызской Республики приняты меры по отражению атак превосходящих по численности сил противника. Генеральная прокуратура КР

Как отметили в ведомстве, в рамках возбужденных уголовных дел по вышеуказанным фактам установлено, что в результате вооруженного нападения были убиты 36 граждан Кыргызской Республики, из них трое - военнослужащие, остальные мирные граждане, в том числе два малолетних ребенка, получили ранения свыше 180 граждан, которые госпитализированы в медучреждения республики, большая часть из них находится в крайне тяжелом состоянии, эвакуировано более 33 тыс. граждан из зоны конфликта.

В результате военной агрессии со стороны РТ уничтожены более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан Кыргызстана. В приграничных селах КР обнаружены многочисленные гильзы от автоматического, крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты, обнаружены траншеи, окопы и другие фортификационные сооружения, возведенные вооруженными силами РТ. Генеральная прокуратура КР

По данным ГП КР, военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов.

Атаковали и автомобили скорой помощи, перевозившие раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны Республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций. При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики. Вместе с тем, вооруженными силами и гражданскими лицами КР нападения на населенные пункты и другие объекты находящихся на территории Республики Таджикистан не имели место. Генеральная прокуратура КР

По вышеуказанным фактам Генпрокуратурой КР 29 апреля возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против мира" УК КР, проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото-видео фиксация.

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Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды "Головной". После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

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В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тыс. людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.