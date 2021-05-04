Китай выразил надежду на прекращение провокаций со стороны США и КНДР

Китай рассчитывает, что смена политики США в отношении КНДР подразумевает выстраивание диалога, а не увеличение давления, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь 3 мая на пресс-конференции.

Что касается КНДР, то ситуация сложная, в последнее время нам приходилось слышать жесткие заявления. Мы рассчитываем, что заинтересованные стороны серьезно задумаются о том, что им делать дальше, а особенно будут особенно избегать шагов, способных ухудшить ситуацию, - сказал он.

Кроме того, по словам постпреда, китайской стороне еще предстоит изучить обзор политики США в отношении КНДР, который недавно завершил Вашингтон. Он также выразил надежду, что в обзоре больше внимания уделено дипломатическим усилиям и диалогу, а не максимальному давлению на Северную Корею.

Также Пекин, по словам Чжан Цзюня, надеется, что в американском обзоре равное внимание уделяется как ядерной проблеме, так и проблеме мира и безопасности на Корейском полуострове.

Без должного решения проблемы безопасности и мира у нас нет подходящей атмосферы для наших усилий, для денуклеаризации, — подчеркнул он.

Согласно позиции Китая, о которой напомнил постпред, при исполнении санкций СБ ООН в отношении КНДР Совет Безопасности должен также уделить внимание корректировке и отмене ограничительных мер, которые препятствуют гуманитарному доступу в Северную Корею и заставляют народ страдать.