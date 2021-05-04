Как работает риэлторский бизнес в Казахстане

В обществе сложилось двоякое отношение к риэлторам, специалистам в области продажи и аренды недвижимости. Одни считают их бесполезными посредниками, а другие признают их услуги ценными.

Что нужно, чтобы стать риэлтором в нашей стране? За какие конкретно действия и услуги мы платим риэлтору. И что будет, если попытаться нарушить условие заключенного договора и "кинуть" риэлтора. и как выбрать добросовестного специалиста.

6 мая в 11:00 часов приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Правовые основы риэлторского бизнеса в Казахстане".

В прямом эфире вместе с опытным адвокатом Сериком Айтбаевым разберемся в тонкостях риэлторского бизнеса.

Кому полезно мероприятие:

Гражданам, желающим купить, продать, сдать в аренду или арендовать недвижимость;

Сотрудникам риэлторских компаний;

Юристам, адвокатам;

Судьям;

Студентам и магистрантам юридических факультетов.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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