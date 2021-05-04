Мамин поручил наращивать темпы вакцинации населения

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает zakon.kz.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой, ситуации в регионах — акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, сообщает primeminister.kz.

На данный момент отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости. Индекс репродуктивности вируса немного снизился и составляет 0,98. Занятость больничных коек — 42%, реанимационных — 28%.

В "красной зоне" находятся 9 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Жамбылская области. В регионы поставлено более 2,3 млн доз вакцин. Первым компонентом вакцинировано почти 1,5 млн человек, вторым компонентом — 350 тыс. чел. Это 15% подлежащего вакцинации населения.

Как отмечалось, на складах имеется достаточный запас вакцин.

Необходимо не сбавлять набранного темпа вакцинации, следует его только наращивать. Мы делаем все, чтобы максимально обеспечить потребность населения в вакцинах от коронавируса и снизить уровень пандемии. Особое внимание следует уделить вакцинации сельского населения, — сказал Аскар Мамин.

Он подчеркнул, что несмотря на увеличение количества вакцинированных, граждане должны продолжать строго соблюдать предписанные санитарные нормы.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения с расширением применения передвижных пунктов вакцинации.

В мае необходимо исполнить запланированный объем вакцинации — свыше двух миллионов человек. Следует контролировать введение новых критериев ограничения работы социально-экономических объектов, а также послаблений для вакцинированных. Это даст больше возможностей для активизации бизнеса, особенно в сфере услуг, — сказал премьер.

Министерству информации совместно с министерством здравоохранения, акиматами поручено расширить разъяснительную работу о вакцинации, безопасности всех применяемых в Казахстане вакцин, возможности их выбора, а также ограничительных мерах.