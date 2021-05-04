Трехлетний ребенок сбежал из дома, пока его родители спали

В Туркестанской области полицейскими был найден 3-летний ребенок, убежавший из дома. Он был возвращен родным, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из парков Жетысайского района Туркестанской области. Примерно в 4:30 утра сотрудники следственно-оперативной группы выехали на дежурный вызов и заметили малыша, гулявшего без сопровождения взрослых. Полицейские сразу же направились к ребенку и попытались расспросить его, откуда он, и почему гуляет в одиночестве. Но ответа на свои вопросы не получили. После этого доставили мальчика в отдел полиции.



Для того, чтобы установить родителей малыша и адрес его проживания, стражи порядка осуществляли подворный обход близлежащих территорий в течение 6 часов. Они показывали прохожим фотографии найденного ребенка и провели всесторонние поисковые мероприятия. В конечном итоге, около 11:00 дня лейтенант полиции Нурдаулет Насирбаев встретил по пути женщину, которая разыскивала пропавшего мальчика. Она оказалась его родной тетей.

Малыш выбежал из дома среди ночи, пока взрослые спали. Его родители, проснувшись утром, не обнаружили сына рядом, и попытались найти его самостоятельно. Но поиски не увенчались успехом. После чего они обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

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