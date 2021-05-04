Подсчитан средний возраст акимов в Казахстане

Средний возраст региональных акимов в Казахстане составил 55 лет, сообщает zakon.kz.

По данным Ranking.kz, самый молодой региональный аким страны — Мурат Дуйсенбекович Айтенов, аким Шымкента. Ему почти 40 лет.

В свою очередь, самый старший аким возглавляет Алматинскую область — Амандык Габбасович Баталов. Возраст акима — 68 лет.

Эксперты отмечают, что только один регион из 17 возглавляет женщина: Гульшара Наушаевна Абдыкаликова является акимом Кызылординской области, ей 56 лет.

Стоит отметить, что Айтенов занял пост в возрасте 38 лет, срок его службы составляет 1,3 года. Свою первую должность получил в 2004 году: старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, Астана. Чтобы стать акимом Шымкента, ему потребовалось около 16 лет.

Самый возрастной аким возглавляет Алматинскую область с 20 августа 2014 года — уже почти 7 лет. Занял должность акима региона в возрасте почти 62 лет. Свою первую должность получил в 1981 году: старший прораб, главный инженер, начальник СМУ-37 треста "Алмаатаотделстрой". Через 33 года вступил в должность акима Алматинской области, - говорится в публикации.

По данным аналитиков, наибольший возраст, в котором нынешние акимы заняли свои позиции — 67 лет. В этом возрасте возглавил Жамбылскую область Бердибек Машбекович Сапарбаев. Срок пребывания в должности — 1,2 года. Сейчас акиму 68 лет. Начал свою карьеру в 1969 году как рабочий совхоза "Задаринский" Яныкурганского района Кзыл-Ординской области. Акимом Жамбылской области стал через 51 год.

Дольше всех на службе пребывает аким Алматинской области (6,7 года), меньше всех — аким Кызылординской области (1,1 года).

Кроме того, практически все акимы владеют только двумя языками — казахским и русским.

Исключение составили акимы Нур-Султана, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областей: помимо казахского и русского, они владеют английским языком. Аким Жамбылской области также владеет турецким.