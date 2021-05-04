Столичные жители не знают своих участковых

Почти половина из опрошенных 2 тыс. жителей в Нур-Султане не знают своих участковых инспекторов, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо отметить, что в рамках реализации столичного пилотного проекта проведен социологический опрос жителей. По его результатам установлено, что практически половина (46 % - прим.) опрошенных горожан не знают своих участковых инспекторов. Только 2 % респондентов осведомлены о месте расположения участкового пункта или отдела полиции, - сообщил Алексей Милюк.

По его словам, такое положение дел порождает другую проблему – чрезмерная нагрузка на Центр оперативного управления Департамента полиции.

Не секрет, что в день операторами столичного ЦОУ принимается от 2-х до 2,5 тысяч звонков, при этом основная масса из них или порядка 40% - это обращения, не криминального характера. Соответственно при выстраивании прямого диалога участкового с жителями своего административного участка нагрузку на операторов ЦОУ можно было сократить как минимум вдвое, - уточнил замглавы Комитета.

Он отметил, что граждане сегодня могут обращаться к участковым посредством чатов КСК, куда они были включены с поручения министра.



В целом, по его словам, было опрошено более 2000 жителей города. В основном это горожане, проживающие в столице более 6 лет.

Основные выводы исследования: 59% горожан воспринимают уровень безопасности жизни в своем районе достаточно высоким, 58% становились в последние 3 года жертвой правонарушений, в их числе 19% связаны с кражей мелкой собственности, 9% опрошенных испытывали угрозы, оскорбления, а также становились жертвами хулиганств, уровень узнаваемости участковых вырос почти в 3 раза с 12% до 30%. 70% опрошенных знают, где найти контакты участковых, при этом "102" является главным центром куда бы обратились граждане в случае совершения в отношении них правонарушений. Так ответили свыше 50% горожан. Негативно оценивают законность действий сотрудников - 49%, профессионализм - 51%. Над решением этих и других проблем сейчас активно работает пилотная группа, - добавил Милюк.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан