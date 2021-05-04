До 5 мая должны уплатить ИПН специалисты, занимающиеся частной практикой

Частнопрактикующие специалисты, такие как нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы должны уплатить индивидуальный подоходный налог до 5 мая. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по г. Алматы, передает zakon.kz.

Доходы таких лиц, полученные от ведения профессиональной деятельности, подлежат налогообложению.

Согласно ст.336 и 365 НК РК, к доходам частнопрактикующих лиц в целях налогообложения относятся доходы:

от деятельности по исполнению исполнительных документов;

полученные в качестве оплаты за оказание юридической помощи;

полученные в качестве оплаты за совершение нотариальных действий;

полученные в качестве возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Основной налог, который необходимо уплатить частнопрактикующим специалистам со своих доходов –ИПН. Согласно п.2 ст.365 Налогового Кодекса РК, все доходы, полученные за месяц, необходимо суммировать по итогу окончания месяца и применять к ним ставку ИПН, установленную в 10%.

Срок уплаты ИПН с доходов частнопрактикующих специалистов следует до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен доход. То есть с доходов, полученных в апреле, налог необходимо уплатить до 5 мая.