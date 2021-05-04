Акимат Алматы продолжит выделять субсидии на посещение детских садов

Акимат города Алматы подготовил проект постановления "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Алматы на 2021 год", передает zakon.kz.

В частности, субсидии от акимата как частные, так и государственные детские сады составят половину от стоимости расходов на одного воспитанника в месяц. Общая сумма расходов в них составляет 37 527 тенге, при этом родительская плата за ребенка составляет 18 900 тенге, 18 627 тенге – госсубсидия.

При этом государственные ясли-сады посещают 35 916 детей, частные – 20 441.

Субсидия за предшкольные группы при государственных ясли-садах составит 16 136 тенге.

За посещение специальных групп при государственных ясли-садах - 66 779 тенге на ребенка.

За государственный санаторный ясли-сад – 55 786 тенге в месяц на ребенка.

За государственный специальный ясли-сад - 66 779 тенге, их посещают 1240 детей.

Сумма госзаказа на одного ребенка в 2020 году составляла 28 тыс. 350 тенге. Сумма оплаты родителей – 18 тыс. 900 тенге.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 19 мая.