Тела двух подростков обнаружили в гараже в Алматинской области

В Алматинской области обнаружили в гараже тела двух подростков, сообщает zakon.kz.

28 апреля cледственно-оперативная группа Панфиловского РОП, прибыв по вызову в один из частных домов Жаркента обнаружила в гараже дома тела двух несовершеннолетних (оба 2004 г.р.), - сообщили в ДП области.

Признаков насильственной смерти не выявлено.

По предварительной версии потерпевшие отравились парами бензина при ремонте автомашины.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 УК РК.