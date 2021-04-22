В Шымкенте усилят контроль по выбросу мусора в неустановленных местах

В Абайском районе Шымкента мусорные контейнеры во дворах многоэтажных жилых домов убирают 2 раза в день, индивидуальных жилых домов - 1 раз в неделю.

В текущем году соответствующими подрядными организациями проводятся работы по санитарной очистке 727 улиц и дворовых территорий 258 многоэтажных жилых домов, уборке мусора ирригационных систем. Об этом доложил аким района Б.Парманов.





На 112 мусорных площадках для выброса твердых бытовых отходов во дворах 453 многоэтажных жилых домов установлено 485 контейнеров. Уборку, по графику, в индивидуальных жилых домах проводят 8 камазов (12 рабочих), в многоэтажных жилых домах 3 камаза (38 рабочих).

Кроме того, в ближайшее время будут отремонтированы подземные переходы.Заслушав доклад акима района, аким города отметил, что необходимо усилить рейды и камеры видеонаблюдения по ликвидации несанкционированных свалок.